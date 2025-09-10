Logo SportMediaset
Calcio

Cremonese, Vardy: "Obiettivo salvezza. Condizione atletica? Quasi al top"

10 Set 2025 - 16:30
"Dopo aver parlato con il proprietario del club e con l'allenatore è chiaro che l'obiettivo primario della Cremonese resta la salvezza. Vogliamo mantenere la categoria, è stato così anche all'epoca del Leicester. Non abbiamo mai ambito ad obiettivi al di fuori della salvezza". Lo ha detto il nuovo attaccante della Cremonese Jamie Vardy nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale. "Quest'estate ho fatto in modo di mantenere al massimo la mia condizione fisica, mi sono goduto le vacanze un po' più lunghe rispetto al solito con la mia famiglia, cosa abbastanza rara - ha aggiunto - Finora gli allenamenti sono andati molto bene, sto vedendo come funziona la squadra, i principi all'interno del collettivo. Mi sento quasi al meglio della condizione atletica, ho fatto di tutto per far sì che potessi essere al top fisicamente, chiaramente la condizione crescerà man mano che mi allenerò. Se sono pronto a giocare lunedì contro il Verona? Non dipende da me, mi piacerebbe ma la decisione spetta al mister". 

Cremonese, Vardy: "Obiettivo salvezza. Condizione atletica? Quasi al top"