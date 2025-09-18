Cremonese, Audero: "Sappiamo lottare e soffrire"

"Adesso tutti sanno che la Cremonese non molla mai e che sa soffrire. Contro di noi bisogna sempre lottare, perché lo spirito di squadra è davvero importante". Lo dice - in un incontro con i giornalisti - Emil Audero, grande protagonista del pareggio conquistato dalla Cremonese sul campo del Verona. Lo sguardo è già rivolto a domenica, quando allo Zini arriverà il Parma. Una sfida che vale più dei tre punti in palio: "È vero che hanno perso a Cagliari ma hanno creato tante occasioni. Non hanno ancora ottenuto una vittoria e vorranno fare bene contro di noi. Il nostro obiettivo sarà quello di dare continuità ai risultati e davanti al nostro pubblico cercheremo di disputare una grande partita. Serviranno lucidità e concentrazione dal primo all'ultimo minuto".