Cristiano Ronaldo ha raccontato i momenti del suo passaggio dallo Sporting Lisbona al Manchester United, nel 2003, quando i Red Devils sfidarono i portoghesi in amichevole in estate: "Il Manchester United era interessato a me ancor prima di quella partita. Quella gara è stata come la ciliegina sulla torta. Riuscii a mettermi in evidenza e ciò aumentò ancor più il loro interesse. Dopo la partita sentii di non dover più dimostrare niente a nessuno. Dopo quella partita, tutti i club sapevano già che puntare su di me significava vittoria certa".