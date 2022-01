Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

La Serie A e i vari campionati esteri sono ripartiti nel caos più totale a causa del boom di contagi Covid rilevati dai tamponi effettuati alla ripresa della preparazione dopo la sosta natalizia: casi di positività sono emersi praticamente in tutte le squadre. E anche all'estero la situazione è complicata. Gli aggiornamenti in tempo reale.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Quattro tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: 4 positivi: Molla, Medel, Vignato, Santander + 3 Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Bellanova, Lovato, Oliva e 5 calciatori della Primavera

Empoli: nessun positivo

Fiorentina: 2 giocatori positivi e tre tesserati vicini alla prima squadra. La Società ha anche confermato la positività di un membro del gruppo squadra.

Genoa: Serpe e un altro giocatore

Inter: Cordaz

Juventus: vicepresidente Nedved, Agnelli, Ramsey

Milan: Due componenti del gruppo squadra. La nazionale senegalese ha annunciato poi la positività di Ballo-Touré

Napoli: Koulibaly (in Coppa d'Africa), Boffelli, tre membri dello staff e un magazziniere

Roma: due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: sette giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore e un membro dello staff

Spezia: nessun positivo

Torino: 4 calciatori e due membri dello staff positivi

Udinese: positivi 3 membri dello staff

Venezia: un positivo

Verona: 8 giocatori positivi e 3 membri dello staff

NUOVO PROTOCOLLO, ANCORA IN ATTESA DELLA CIRCOLARE DEL GOVERNO

La circolare con il nuovo protocollo, approvato anche dal Cts, che impone lo stop in caso di positività per il 35% della rosa, non è ancora stata pubblicata dal governo. Quindi, anche in caso di 9 positivi nel gruppo squadra, il rinvio non sarebbe automatico.

PREMIER: RINVIATA TOTTENHAM-ARSENAL

Tottenham-Arsenal non si gioca. Il consiglio della Premier League ha accolto la richiesta dei Gunners, che avevano ufficialmente chiesto il rinvio del match valido per la 22^ giornata previsto per domenica 16 alle 17.30 per via di diverse assenze.

CAGLIARI: POSITIVI ARESTI, BELLANOVA E LOVATO

Positivi al Covid tre giocatori del Cagliari: sono il portiere Simone Aresti, l'esterno Raoul Bellanova e il difensore Matteo Lovato. Tutti e tre vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il gruppo squadra e si trovano in isolamento. Nuovi test sono stati programmati per domani. Proprio per i casi di positività all'interno della squadra è stata annullata la conferenza stampa del tecnico Walter Mazzarri sulla gara Roma-Cagliari di domani alle 18.

SALERNITANA, ALTRI TRE POSITIVI

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19".

TORINO, UN ALTRO CALCIATORE POSITIVO

"Il Torino Football Club comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone, un calciatore - vaccinato - è risultato positivo al COVID-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento".

PSG: NAVAS NEGATIVO, C'È DONNARUMMA

Nuovo caso di Covid-19 in casa PSG. Come comunicato dal club parigino sul proprio sito, Keylor Navas è risultato positivo al tampone molecolare e non sarà dunque a disposizione nel prossimo incontro con il Brest. Al suo posto convocato Lucas Lavallée e Gigio Donnarumma, appena negativizzatosi, è a disposizione.

MESSI: "PIÙ TEMPO DEL PREVISTO PER GUARIRE"

Lionel Messi ha parlato con i follower su Instagram parlando anche della sua positività al Covid: "Mi ci è voluto più tempo di quanto aspettassi per stare bene e guarire. Mi sono allenato in questi giorni per tornare al 100%, ci rivedremo molto presto".