Coverciano, Vieri, Del Piero e De Rossi dietro al banco: studiano da allenatori

NUOVA CARRIERA

Con loro anche Montolivo, Pazzini, Pizarro, Matri. Chi supererà l’esame avrà il patentino Uefa A

Dopo mesi di lezioni "virtuali" i futuri allenatori di calcio si sono ritrovati a Coverciano per la prima volta in presenza. Tra gli "alunni" dietro al banco c'erano anche Bobo Vieri, Del Piero e De Rossi. Per poter ottenere la qualifica Uefa A da allenatore, gli aspiranti tali dovranno seguire 210 ore di didattica per accedere all'esame qualificante. Una volta ottenuta la licenza, Del Piero, Vieri, De Rossi e colleghi potranno iniziare la nuova carriera in panchina ma non in Serie A e Serie B.

Il patentino in questione, infatti, permette ai diplomati di condurre una squadra giovanile (Primavera compresa) e le prime squadre maschili fino alla Serie C, nonché una squadra femminile oppure consente di ricoprire il ruolo di allenatore in seconda in Serie A e Serie B.

Tra gli altri calciatori presenti nell'aula magna di Coverciano per la lezione in presenza anche Abate, Balzaretti, Montolivo, Matri, Pazzini e David Pizarro.