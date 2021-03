Corte sportiva d'Appello respinge il ricorso della Lazio. Col Torino si deve giocare

LA DECISIONE

Il match non si era disputato per i casi di Covid e lo stop dell'Asl

La Corte sportiva di Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio, confermando la decisione del giudice sportivo: la gara con il Torino si deve giocare. Al processo, l'avvocato della Lazio Gentile chiedeva l'omologazione del 3-0 a tavolino, tesi a cui si era opposto il legale dei granata Chiacchio, sostenendo l'impossibilità dei granata a presentarsi all'Olimpico a causa dello stop imposto dalla Asl dopo i casi di positività. lapresse

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea aveva deliberato di non applicare alla società granata le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa del match..

Nel dispositivo la Corte in conclusione spiega che "non può che ribadirsi quanto sottolineato dal Giudice Sportivo" ovvero che "la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021, intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell'incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva, pena il rischio di incorrere in sanzioni anche penali".



LAZIO, AVV.GENTILE: "ACCERTAMENTO TRUFFA OPERATA AI DANNI DEL CLUB"

"Bisogna leggere le motivazioni. E' chiaramente l'accertamento di una sorta di truffa operata ai danni della Lazio dove però l'ordinamento sportivo non può fare niente per intervenire sui provvedimenti della Asl. Vediamo adesso la Procura federale che cosa fa. E' una gravissima motivazione nei confronti del Torino". Così il legale della Lazio Gian Michele Gentile, a LaPresse sull'esito del ricorso della società biancoceleste contro la decisione del giudice sportivo sulla gara con il Torino, in programma lo scorso 2 marzo. "Adesso ci studieremo bene le carte e poi decideremo se andare avanti. Probabilmente credo che adesso andrà avanti il Torino", ha concluso.