Coronavirus, "piano Marshall" della Fifa: "Aiuti finanziari al calcio"

CORONAVIRUS

Mentre l'emergenza coronavirus dilaga in tutto il mondo, la Fifa corre in soccorso al mondo del calcio. Secondo quanto riferisce un portavoce, la confederazione mondiale sarebbe pronta a varare una sorta di piano Marshall per aiutare i club ad affrontare economicamente lo stop di tutte le competizioni. "Confermiamo che la Fifa sta lavorando alla possibilità di fornire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo - ha sottolineato la Fifa - dopo aver fatto una valutazione globale dell'impatto finanziario che questa pandemia avrà sul calcio". Nelle casse della Fifa, stando all'ultimo bilancio, ci sarebbero 2,4 miliardi di euro pronti da usare per l'emergenza.

Vedi anche juventus Agnelli: "Rischio esistenziale per il calcio, si discute anche sul Fair Play Finanziario"

Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli del piano, ma presto se ne saprà di più. Analizzata la situazione, del resto, la Fifa sembra aver deciso di ascoltare gli appelli che dal mondo del calcio arrivano da più parti. Sia dai club, sia dai giocatori. Nei giorni scorsi, in un articolo del New York Times si era parlato di un fondo speciale di emergenza per centinaia di milioni di dollari.

Vedi anche Calcio Infantino e il futuro del calcio: "Meno squadre ma più equilibrate"

E proprio questa potrebbe essere la scelta dei vertici mondiali del calcio per aiutare concretamente le società ad affrontare i problemi finanziari legati ai mancati introiti per i diritti televisivi, gli incassi dai botteghini e le sponsorizzazioni. Anche la Fifa si muove contro l'emergenza coronavirus.