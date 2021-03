Coronavirus, Marotta ricoverato: condizioni in miglioramento

L'aumento dei contagi da coronavirus in Lombardia continua a toccare da vicino anche il mondo del calcio. Dopo essere risultato positivo al Covid il 25 febbraio, Beppe Marotta da qualche giorno è stato infatti ricoverato all'Humanitas di Rozzano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'amministratore delegato dell’Inter è in osservazione nella struttura sanitaria e le sue condizioni vengono segnalate in miglioramento.

Getty Images