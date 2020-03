Coronavirus, Haaland: "Curate la vostra mente: meditare ci rende migliori in questi tempi"

Un messaggio profondo e anche, sinceramente, un po' fuori dal coro. Niente allenamenti casalinghi, corse su tapis roulant, challenge vari etc. etc.. Erling Braut Haaland, il giovane attaccante-goleador del Borussia Dortmund che ha illuminato coi suoi gol questa tormentata stagione calcistica, ha scelto un altro modo per rivolgersi ai suoi fan e social-follower: "Questa pandemia ci sta sottoponendo a molto più stress e incertezze del normale" ha scritto. "Se in questi giorni ti senti ansioso, non sei solo. Oltre a prenderci cura dei nostri corpi, dobbiamo prenderci cura anche della nostra mente".



Questo il pensiero, espresso tramite Instagram, accompagnato da una sua foto che lo ritrae seduto sul campo da gioco in posa meditativa, una delle sue classiche e anomale esultanze: "La meditazione è una cosa seria - sottolinea Haaland - e può sicuramente aiutarci a regolarizzare le nostre emozione in modo da poter fare più attenzione agli altri e a comportarci in modo più altruista. Abbiamo bisogno di sentirci una comunità".