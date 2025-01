Cordoglio Torino per Law: "Figura iconica granata"

Il Torino si è unito nel ricordo di Denis Law, leggenda del calcio britannico con un passato in granata, scomparso a 84 anni. "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club ricordano con commozione e affetto Denis Law, ex calciatore granata nella stagione 1961/62, fuoriclasse assoluto, Pallone d'Oro nel 1964 - si legge nel messaggio di cordoglio del club di via Viotti - una figura iconica nella storia granata: indimenticabile la giornata vissuta insieme nel centenario del Toro, il 3 dicembre 2006".