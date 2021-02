Palmeiras: niente Mondiale per club per l'eroe della Libertadores Breno

PALMEIRAS

l Palmeiras ha vinto la Copa Libertadores e rappresenterà il Sud America al Mondiale del club. Il club brasiliano, però, non potrà contare sull'eroe della vittoria contro il Santos. Breno Lopes, che con un suo gol al 99' ha riportato la coppa nella bacheca dei Verdão dopo 21 anni, non è tra gli iscritti alla manifestazione perché è stato tesserato a novembre, quando il mercato internazionale era già chiuso. Libertadores, Breno manda in delirio il Palmeiras Getty Images

Entrato all'85', il 25enne attaccante ha raccolto il cross dalla destra di Roni e, di testa, ha preso in controtempo un immobile John, facendo impazzire i compagni di squadra e l'inatteso pubblico del Maracanà. Un'autentica favola, che però non potrà proseguire in Qatar, paese che ospiterà il Mondiale per club dal 4 all'11 febbraio. Il suo tesseramento, infatti, è avvenuto a mercato internazionale chiuso e così la Fifa ha negato il permesso al Palmeiras di inserirlo nella rosa dei 23 convocati. I brasiliani, che faranno il loro debutto domenica nella semifinale contro il vincente del match tra i messicani del Tigres e i sudcoreani dell'Ulsan Hyundai, sono sulla carta i principali rivali del Bayern Monaco. Tutte le gare sono in chiaro su Mediaset 20 e sul nostro sito.