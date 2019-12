Mondiale per club: lo stadio non è pronto, cambia la sede della finale

MONDIALE PER CLUB

Ancora prima del via, primo intoppo per gli organizzatori del Mondiale per Club. L'Education City Stadium di Doha, che avrebbe dovuto ospitare la finalissima, la finalina 3°/4° posto e la semifinale del Liverpool, non ha ancora ottenuto le necessarie certificazioni e quindi non è pronto per ospitare delle partite fino ai primi mesi del 2020. Le tre suddette gare verranno così disputate al Khalifa International Stadium.

Questo Mondiale per club è un grande test per il Qatar, che nel 2022 ospiterà i primi Mondiali di calcio disputati in inverno. Dei tre impianti scelti, però, uno è già saltato, l'Education City Stadium (capienza 40mila spettatori), perché non c'è stato il tempo necessario per i test previsti dal protocollo Fifa, nonostante l'impianto sia finito. Le otto gare della rassegna, dunque, verranno giocate al Jassim bin Hamad (11mila la capienza) e al Khalifa International Stadium (48mila), che ha ospitato a settembre e ottobre i Mondiali di Atletica Leggera.

