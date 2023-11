Mondiale per club 2023, Maldini e Villa testimonial d'eccezione: "Sarà un torneo incredibile"

È conto alla rovescia verso il Mondiale per club 2023, l'ultimo con l'attuale format prima dell'allargamento a 32 squadre che scatterà nella prossima stagione. Il torneo si terrà in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre ed è stato anticipato da un roadshow itinerante mirato a coinvolgere i fan. Ospiti d'eccezione nella tappa di Jeddah sono stati Paolo Maldini e David Villa, due "Fifa Legend" che hanno alzato al cielo la coppa in passato (l'ex capitano del Milan nel 2007, l'ex bomber del Barcellona nel 2011).