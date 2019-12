Coppa del Mondo per Club: Liverpool-Flamengo su Mediaset

La Coppa del Mondo per club FIFA 2019 torna in esclusiva in chiaro sul canale 20. Sabato 21 dicembre, alle 18.30, la rete diretta da Marco Costa trasmette la finale della 16.ma edizione, quest’anno tra Liverpool e Flamengo, che decreterà la squadra campione del mondo. Prima della supersfida tra i campioni d’Europa e quelli della Coppa Libertadores, alle 14.45, in onda lo speciale “Storia italiana del Mondiale per Club”, che ripropone tutte le vittorie delle squadre italiane della competizione. Milan (4), Inter (3) e Juventus (2), tra Coppa intercontinentale e Mondiale per Club, hanno alzato il trofeo nove volte. In programma, alle 15.30, anche la finale per il terzo posto, tra Monterrey e l’Al Hilal dell’ex juventino Giovinco.