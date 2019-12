Coppa del Mondo per Club: Gomis regala il Flamengo all'Al-Hilal, Esperance battuto senza Giovinco

COPPA DEL MONDO PER CLUB

L'Al-Hilal batte per 1-0 l'Esperance Tunisi in un quarto di finale della Coppa del Mondo per Club estremamente combattuto in quel di Doha, guadagnandosi così il diritto di affrontare il quotato Flamengo in semifinale. Decisivo l'ingresso in campo nella ripresa dell'esperto francese Bafetimbi Gomis, che al 73' decide la sfida con una vera e propria prodezza. Sebastian Giovinco assiste all'intero match dalla panchina della squadra saudita. Coppa del Mondo per Club: Al-Hilal-Esperance 1-0 Getty Images

L'uomo della provvidenza risponde al nome di Bafetimbi Gomis per un Al-Hilal che fatica forse più del previsto contro un buon Esperance Tunisi, ma grazie al colpo di classe di un centravanti da oltre 250 gol in carriera (e che ai tempi del Lione ne segnò quattro in una sola partita di Champions League) si regala la semifinale contro il Flamengo. E senza che l'altra stella della squadra, Sebastian Giovinco, debba nemmeno mettere il piede in campo. La prima emozione del match è targata Al-Hilal, con Carlos Eduardo che viene ostacolato al momento di un colpo di testa in piena area e chiede un rigore che non viene assegnato. Poi è soprattutto l'Esperance a rendersi pericoloso nei minuti successivi: clamoroso quanto avviene al 13', con il portiere Al Muaiouf che fa un disastro con il pallone tra i piedi senza che Ouattara riesca ad approfittarne. Poi prende coraggio l'Al-Hilal: Ben Cherifia ipnotizza Eduardo e viene poi aiutato dai suoi difensori, che per due volte murano i tentativi sauditi dopo una progressione inarrestabile del peruviano Carrillo sulla destra. Lo stesso Carrillo chiama poi alla gran parata Ben Cherifia a pochi istanti dall'intervallo.

Dopo un primo tempo equilibrato, però, la ripresa si gioca quasi esclusivamente a una porta sola: quella dell'Esperance. Di fatto attacca solo l'Al-Hilal, con Carrillo sempre ispiratissimo e invece il centravanti Kharbin che sbaglia parecchio sottoporta. Una delle più grandi emozioni arriva al 58' e per poco non porta in vantaggio i tunisini, anche se fa tutto l'Al-Hilal: Al Shahrani in chiusura impatta male il pallone che si impenna pericolosamente verso la porta dello spiazzato Al Muaiouf, bravo a ripiegare e a schiaffeggiare via il pallone prima che sia troppo tardi. L'allenatore dei sauditi Razvan Lucescu (figlio di Mircea) getta nella mischia l'esperto Gomis, e viene presto premiato: proprio l'ex nazionale francese decide infatti la partita andando a segno al 73'. E il suo è un vero pezzo di bravura: stop elegante sull'assist di Carrillo, sombrero su Yaakoubi e bomba che per Ben Cherifia si rivela assolutamente imparabile. Finale in dieci uomini per l'Al-Hilal, con Kanno che si fa ingenuamente espellere dall'arbitro. Ma il risultato non cambia più.