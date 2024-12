Le pagelle di Piantanida: Kean due crepe nella luce, Seghetti tartufo bianco

Classe 2005, nato a San Miniato e la sua partita profuma inevitabilmente di tartufo bianco: scaglie di talento grattate giù per benone, acquolina purissima. Migliore in campo a Torino nei sedicesimi, migliore in campo a Firenze negli ottavi: almeno stavolta mamma Catia e papà Paolo non devono fare tanta strada per tornare a casa, ma se continua così devono mettere i chilometri illimitati.