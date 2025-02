Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Milan-Roma

Sono state diramate le formaoni ufficiali di Muilan.Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio San Siro alle 21. I neo acquisti rossoneri, da Gimenez a Joao Felix e Sottil, partono dalla panchina. Nella Roma Celik titolare, dal 1' anche Pisilli e Shomurodov. In panchina Pellegrini e Dovbyk.

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Jiménez, Abraham, Pulisic. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Camarda, Chukwueze, Joao Félix, Gimenez, Jovic, Leão, Sottil. All.: Conceicao.

Roma (3-5-2): Svilar; Çelik, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov. A disp.: De Marzi, Gollini; Abdulhamid, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré; Gourna-Douath, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Soulé. All.: Ranieri.