Coppa Italia donne, Juve batte Fiorentina 3-2 in semifinale d'andata

Si chiude con la vittoria della Juventus, dopo quella della Roma sul Sassuolo, la seconda semifinale d'andata della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, giocata al "Viola Park" contro la Fiorentina. Le piemontesi fanno loro il primo atto con le toscane e ospiteranno il match di ritorno partendo dal 3-2 della gara di oggi. Le toscane, finaliste nella scorsa edizione del torneo, vanno sotto dopo appena 5' (Harviken), poi ribaltano il punteggio con Bonfantini (10') e Faerge (13'), ma Bonansea rimette tutto in equilibrio al 35'. Decisiva al 75' la rete di Vangsgaard, che approfitta di un grave errore di Durante e non sbaglia l'affondo. La formazione di Canzi ottiene nei primi 90' un ottimo risultato, anche se con un solo gol di scarto, in vista del match di ritorno, in programma tra il 3, 4 e 5 marzo (data ancora da definire).