In riferimento alle partite dell'ultimo turno di Coppa Italia, il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate Mirko Drudi (Cittadella) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 3° del primo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive. Tre turni anche a Elia Legati (Feralpisalò) per avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversa-ria. Stessa sanzione per Marco Tumminello (Pescara) per avere, al 2° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, infrazione rilevata da un Assistente. Un turno di squalifica, invece, per Rafael (Cagliari), Maietta (Empoli), Rosi (Perugia), Armellino, Scaglia (Monza), Benali (Crotone), Ravanelli (Cremonese), Vano (Carpi).