Due squadre di dilettanti stavano per scrivere la storia in Coppa di Francia. L'Espaly si è arreso alla corazzata Psg per 4-2 ma solo nel finale, la squadra di Luis Enrique passa così agli ottavi di finale. E' invece uscito il Lione, sconfitto clamorosamente dall'altra compagine dilettante del Bourgoin Jallieu per 3-2. Nelle altre gare il Brest supera il Nantes per 2-1, il Troyes batte il Rennes a sorpresa per 1-0.