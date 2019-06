COPPA D'AFRICA, IL KENYA VINCE E SPERA

27/06/2019

Il Kenya batte 3-2 in rimonta la Tanzania e resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d'Africa. La squadra allenata dal c.t. francese Migne è andato sotto due volte nel primo tempo, al 6' (gol di Msuva) e al 40' (Samata), pareggiando prima con Olunga al 39' e poi con Omolo al 17' della ripresa. All'80' Olunga ha firmato la doppietta personale regalando il successo alla sua Nazionale, ora terza con gli stessi punti ma differenza reti inferiore rispetto al Senegal che affronterà nella gara conclusiva.