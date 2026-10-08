Coppa d'Africa contesa tra Senegal e Marocco: il Tas decide oggi per il trofeo del 2025

A dieci mesi distanza dalla finale della Coppa d'Africa 2025, il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) esamina oggi il ricorso del Senegal contro la vittoria del Marocco assegnata a tavolino. Sulle rive svizzere del Lago di Ginevra, l'organo supremo della giustizia sportiva cercherà di dirimere una controversia senza precedenti: mai nessuna nazionale aveva perso in questo modo un titolo conquistato sul campo. Bisognerà armarsi di pazienza per conoscere sia le argomentazioni delle parti sia l'esito della vicenda, dato che l'udienza si svolgerà a porte chiuse su richiesta delle parti interessate e la data della decisione non è al momento nota.