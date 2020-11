Contro l'Estonia tridente Bernardeschi-Lasagna-Grifo. Sirigu capitano azzurro

Nelle prove della vigilia della partita con l'Estonia inizia a prendere forma la Nazionale sperimentale che permetterà di valutare la resa in azzurro di giocatori che potranno tornare utili nei prossimi mesi. Evani, C.T. ad interim in attesa del ritorno di Mancini, va verso un 4-3-3 con Sirigu in porta (che essendo nell'occasione il titolare con più presenze indosserà per la prima volta la fascia e sarà il novantesimo capitano della storia azzurra), D'Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni ed Emerson in difesa, Soriano, Tonali e Gagliardini a centrocampo e il tridente Bernardeschi-Lasagna-Grifo in attacco.