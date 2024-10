Conte ringrazia... le sue exLautaro e Dusan sull'altalena

VETTA – Come da pronostici, il Napoli targato Conte veleggia in testa alla classifica. Non brilla ma vince, ha quel pizzico di fortuna che serve sempre e adesso dopo aver fatto l’enplein con 12-punti-12 nelle quattro partite “morbide” messe a disposizione dal calendario (vittorie al Maradona contro Monza e Como, a Empoli e ancora in casa con il Lecce) si prepara ad affrontare un poker di impegni probanti: domani il Milan a San Siro, poi l’Atalanta in casa, quindi un altro viaggio milanese per affrontare l’Inter quindi la Roma al Maradona. Nell’unico big match fin qui disputato la squadra di Conte non ha incantato ma ha mantenuto la porta inviolata e portato a casa dallo Juventus Stadium un punto comunque pesante. Se il Napoli dovesse trovare il miglior Lukaku (fin qui a corrente alternata e nelle ultime sfide piuttosto in ombra) la missione quarto scudetto potrebbe davvero mettersi bene. Big Rom in maglia azzurra è imbattuto (non era ancora arrivato quando, alla prima giornata, il Verona battè il Napoli 3-0): otto partite tra campionato e Coppa Italia, sette vittorie e un pareggio. Ma i gol latitano: soltanto tre fin qui, e su azione Lukaku non segna da 425 minuti, esattamente dal 70’ di Cagliari-Napoli 0-4 del 15 settembre.