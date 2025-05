"Conte traditore": i tifosi della Juventus insorgono dopo la decisione di rimanere al Napoli

Tutto sembrava apparecchiato quando Conte ha deciso di rimanere al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, mettendo in difficoltà la società bianconera, costretto a virare verso altri lidi. Da qui si è scatenata la contestazione dei tifosi juventini che non hanno perdonato al tecnico del Napoli la scelta di continuare con gli acerrimi nemici. "Conte traditore. Ha usato la Juve per ottenere più soldi e pieni poteri dal Napoli. L’unico tuo scopo era quello di strappare un contratto più lungo e oneroso, fregandotene del popolo che ti ha reso quello che sei” ha commentato sui social un utente a cui si sono aggiunti anche altri esprimendo tutta la propria frustrazione: "Avevi dato la tua parola a Chiellini. Ti sei rivelato per quello che sei, hai rinnegato casa".