Coni e Figc contro la Superlega, Malagò e Gravina: "Il Governo prenda posizione"

MALAGO' E GRAVINA

"Riteniamo sia una battaglia di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico"

Coni e Figc unite nell'appoggio alla Uefa per la battaglia contro la Superlega. "Riteniamo sia questione di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico. Spero lo faccia entro oggi." ha commentato il presidente della Federcalcio Gravina, chiedendo al Governo di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Europea. "Il governo fu estremamente poderoso e schierato contro questa situazione - ha ricordato invece Malagò - e dunque mi sembrerebbe un controsenso non farlo".

"Mi sono detto cavolo, cosa è questa cosa? Ho fatto il punto con Gravina. Era dispiaciuto, amareggiato e sorpreso" ha poi proseguito il presidente del Coni in riferimento al mancato appoggio del governo italiano nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia europea sulla legittimità della opposizione della Uefa stessa alla Superlega e quindi a Real Madrid, Barcellona e Juventus.

"Per il tramite del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, ho rappresentato al governo la posizione della Figc in merito alla costituzione dell'Italia nel giudizio sulla SuperLega incardinato presso la Corte di Giustizia Europea, evidenziandone rischi e criticità. Auspico che avvenga entro oggi per non porre il nostro Paese al di fuori di un consesso molto ampio di Stati che supportano la Uefa in quella che riteniamo sia una battaglia di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico" ha invece commentato Gravina.