Conference League: Fiorentina parte da Pisa a causa della nebbia

Non comincia nel migliore dei modi la trasferta in Portogallo per la Fiorentina: a causa della nebbia la squadra viola, attesa domani alle 21 dalla sfida con il Guimaraes contro cui mancherà anche Sottil alle prese con una tonsillite, ha dovuto cambiare l'aeroporto di partenza: non più l'Amerigo Vespucci di Firenze dove secondo i programmi avrebbe dovuto decollare intorno alle 14,30, bensì il Galileo Galilei di Pisa. Questo comporterà un ritardo di almeno due ore e quindi è a forte rischio la conferenza stampa del tecnico viola Raffaele Palladino prevista alle 18,45 ora portoghese (19,45 italiane) presso l'Estadio Dom Afonso Henriquesane. La Fiorentina ha immediatamente avvisato la Uefa il cui protocollo non prevederebbe lo sforamento delle conferenze stampa oltre le 20 ora locale.