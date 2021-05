Conference League: come funziona e date della nuova coppa della Uefa

C'è ancora posto per una squadra italiana nelle prossime coppe europee: Roma e Sassuolo, in rigoroso ordine di classifica prima degli ultimi novanta minuti di Serie A, si stanno giocando il settimo posto, quello che vale il pass per la prima edizione della Conference League. O meglio, per il Playoff per entrare a far parte di questa nuova competizione studiata dalla Uefa. Ecco come funziona.