La Uefa ha designato l'albanese Juxhin Xhaja come arbitro di Vitoria Guimaraes-Fiorentina, gara in programma giovedì alle 21.00 e valido per la Conference League. Assistenti i connazionali Arber Zalla e Rejdi Avdo, quarto ufficiale di gara Albert Doda, al Var il tedesco Robert Schröder e l'albanese Kreshnik Barjamaj.