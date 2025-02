Comune Firenze sostiene il progetto fair play di Lnd Toscana

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato all'unanimità la mozione 'Cari genitori - giornata regionale La Partita Applaudita', a sostegno del progetto educativo di Federazione Italiana Gioco Calcio - Lnd Toscana e Associazione Calcio Fair Play Toscana per sensibilizzare al modo corretto di sostenere i ragazzi in campo, che riguarderà tutte le gare che si svolgeranno sabato 1 marzo e domenica 2 marzo 2025 della categoria Giovanissimi B Under 14, ovvero la prima che prevede la presenza di un arbitro durante la partita. Dopo la lettura di un appello da parte dei capitani delle squadre, parenti ed amici potranno esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l'applauso, così da sensibilizzare tutti gli spettatori a vivere la gara nel segno del rispetto, del divertimento e della sana competizione, garantendo la serenità di chi scende in campo. "La 'Partita Applaudita' è un valido strumento per lanciare un importante messaggio di valore educativo e sociale", ha dichiarato l'assessora allo sport Letizia Perini. Per Marco Burgassi (Pd), presidente della Commissione Cultura e Sport nella quale è stata redatta la mozione, "abbiamo aderito convintamente e senza distinzioni di parte a questo progetto: come consiglieri saremo presenti sui vari campi della città che accoglieranno la 'Partita Applaudita', sarà un piacere divertirsi e poter ascoltare i rumori del campo". La mozione impegna inoltre la sindaca e la giunta a programmare in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali momenti e progetti di approfondimento dei temi legati al ruolo dello sport giovanile in relazione alla formazione alla cittadinanza dei giovani atleti.