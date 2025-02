Fabregas: "Quella di Motta è una grande squadra, ma noi ora siamo più preparati"

"La Juve è una squadra che lotta sempre per vincere. Abbiamo progetti simili, entrambe le società puntano sui giovani per costruire un percorso vincente". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di venerdì sera contro la Juventus. "Hanno un allenatore bravo, si vede che analizza le partite, le prepara bene, ha idee e vuol colpire le avversarie con il suo atteggiamento in campo. Poi che riesca o meno a mettere in pratica queste idee sul campo dipende anche dalla qualità dei giocatori. A volte tatticamente va tutto benissimo in partita, poi magari un giocatore fa un cross sballato che finisce al secondo piano di una casa di Como o magari un colpo di testa giusto…", ha aggiunto.