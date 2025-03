Approfittando della pausa, il Como di Fabregas si prepara a ricaricare le batterie a Marbella in vista del finale di stagione. Il tecnico spagnolo ha scelto infatti di portare l'intera squadra in ritiro sulla Costa del Sol a eccezione dei sette nazionali. Secondo quanto si apprende, la decisione sarebbe stata presa per permettere ai campi di Mozzate di respirare in attesa di un restyling dei terreni questa estate.