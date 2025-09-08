Logo SportMediaset
Como, Ramon: "Un privilegio giocare con Morata"

08 Set 2025 - 16:25

Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta, il nuovo difensore del Como Jacobo Ramon si è soffermato su alcuni suoi nuovi compagni di squadra: "Nico Paz è un mio grande amico e gli auguro il meglio. Spero che resti per tanti anni con me al Como. Non sono sorpreso, lo conosco da tempo, sapevo quanto era forte, aspettavo solo che lo dimostrasse al mondo. Lo sta facendo". L'ex Real Madrid ha poi speso parole di grande stima per Alvaro Morata: "Un privilegio poterlo avere nello spogliatoio. È il capitano della nazionale e oltre a essere un grande giocatore è una persona incredibile. Un esempio". 

Calcio ora per ora
17:11
Roma, Bailey punta al rientro anticipato
16:25
Como, Ramon: "Un privilegio giocare con Morata"
15:42
Juve, tegola dal Portogallo: Conceiçao lascia il ritiro della nazionale
15:16
Baldini: "Puntiamo a vincere attraverso espressione del talento"
15:12
Attacco terroristico a Gerusalemme, Israele col lutto a braccio