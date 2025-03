Nella notte italiana la nazionale argentina ha giocato un'amichevole di beneficenza allo stadio Tomás A. Ducó contro l'Under 20 per raccogliere fondi per Bahía Blanca, dopo le inondazioni che hanno colpito la città d'origine di Lautaro Martinez. Il risultato finale è stato una vittoria per 2-0 della squadra di Lionel Scaloni, trascinata dai gol di Ángel Correa e Nico Paz.