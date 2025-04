Como, Fabregas: "Un partitone contro un grande Torino"

Cesc Fabregas è il ritratto della felicità dopo la vittoria contro il Torino, tre punti che mettono una seria ipoteca sulla salvezza del Como. "Abbiamo fatto un partitone in tutte le fasi di gioco, contro una grande squadra come il Torino - ha detto il tecnico spagnolo a Sky Sport -. La nostra è stata una partita complicata. Abbiamo saputo gestire gli episodi molto bene, con un avversario che fa un gioco molto diretto". Sul gol annullato a Ilic: "La mia sensazione era che ci fosse stato un doppio tocco perché è scivolato e la palla ha preso una traiettoria strana, era successo in passato a Terry e poi ad Alvarez. Sicuramente è stato sfortunato, fa male non pareggiare una partita così però per noi è una vittoria in più che ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo".