Calcio

Como, Fabregas: "Spero che questo sia solo l'inizio"

24 Nov 2025 - 21:16
Cesc Fabregas © IPA

Cesc Fabregas © IPA

Cesc Fabregas commenta la vittoria del Como sul campo del Torino che vale il sesto posto in classifica: "Questa è la nostra forza, la nostra strada: gente giovane, con fame e talento da far crescere. Sono consapevole che ci saranno alti e bassi ma è la squadra che voglio vedere, con energie, che mette pressione, con forza fisica e mentale. Sono contento e spero che questo sia solo l'inizio", ha detto l'allenatore spagnolo dopo il 5-1. "Abbiamo lavorato le ultime due settimane, con blocco basso e spazi corti. Quando succede questo come allenatore non puoi che essere felice. Tutti i gol fatti oggi sono frutto di grande lavoro in allenamento", ha aggiunto.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:06
Figc, ok a Licenze nazionali, Gravina 'vantaggi a chi investe su vivai'
21:25
Serie A, rotta la maledizione degli 0-0: prima giornata senza partite a reti inviolate
21:24
Torino, Baroni: "Chiedo scusa ai tifosi, si può perdere ma non così"
Cesc Fabregas
21:16
Como, Fabregas: "Spero che questo sia solo l'inizio"
21:02
Mancini: "Roma-Napoli? Presto per parlare di gara scudetto"