Como, Fabregas: "Piaciuta la maturità, dobbiamo crescere in mentalità"

Cesc Fabregas è soddisfatto per la bella vittoria del suo Como a Lecce. "Oggi mi è piaciuta molto la maturità della squadra. È stato molto pesante durante questa settimana, ho fatto leggere tutta la stampa di Lecce tutti i giorni per farle vedere l'importanza di questa gara, come la sentivano loro - ha spiegato il manager spagnolo -. Ho giocato tante partite così, sai che queste partite sono le più difficili. Bravi ragazzi perché hanno capito molto bene il messaggio. Dobbiamo crescere in mentalità, in coraggio. Penso che possiamo fare tantissimo di più, però è ovviamente un passo avanti. Noi dobbiamo crescere in mentalità. Penso che tatticamente abbiamo dimostrato tutta la stagione che siamo una squadra forte, offensiva e difensivamente. Mancava quel pezzettino, però questo te lo dà l'esperienza, te lo dà la maturità della categoria".