Como, Fabregas: "Per me oggi abbiamo vinto, dobbiamo continuare così"

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta maturata 2-1 contro la Roma all'Olimpico, il tecnico del Como Cesc Fabregas si è detto comunque soddisfatto: "Si vede meglio il calcio dall'alto, però la comunicazione non è uguale come sul campo. Sul secondo gol Fadera doveva seguire Saelemaekers e non l'ha fatto però si impara da tutto. Oggi era la prima volta, speriamo sia l'ultima. Preferisco non parlare degli arbitri, ma della grande prestazione che ha fatto il Como contro una squadra di alto livello. Fare questo tipo di prestazioni con giocatori di 20 anni ti fa crescere. Per me oggi abbiamo vinto. Dobbiamo continuare così, andando avanti per la nostra strada, usando le nostre armi nella miglior maniera. Tante squadre hanno qualità, ma senza fame e coraggio non si va da nessuna parte. Proviamo a mettere questo nella testa dei nostri calciatori, sento che siamo molto vicini a lottare contro squadre di Champions ed Europa League. Se andiamo avanti così il prossimo anno il Como sarà pronto a prendere più punti di quanto abbiamo fatto nell'ultimo mese e mezzo".