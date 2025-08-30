Logo SportMediaset
Como, Fabregas mastica amaro: "Ci è mancato solo il gol"

30 Ago 2025 - 21:26

Intervenuto in conferenza stampa, Cesc Fabregas ha analizzato così la sconfitta con il Bologna: "Abbiamo attaccato bene la profondità, ci è mancato solo il gol: abbiamo perso ma a testa alta. Non è stata la stessa partita dello scorso febbraio, quando abbiamo perso riuscendo a combinare poco. Questa volta siamo stati competitivi. Abbiamo perso sì, ma contro un ottimo Bologna abbiamo dimostrato di essere comunque in crescita, con mentalità giusta e testa. Ora puntiamo a recuperare Addai e Kuhn per la ripresa dopo la sosta". 

Calcio ora per ora
23:09
Napoli, Anguissa: "Vinto match difficile, Cagliari si è difeso benissimo"
22:34
Bari, Luigi De Laurentiis: "Col Monza attendo una prestazione importante"
21:36
Serie B, Mattarella sugli spalti per Palermo-Frosinone
21:29
Atalanta, Juric deluso: "Meritavamo di segnare un altro gol"
21:26
Parma, Cuesta: "Grande reazione dopo lo svantaggio"