Como, Fabregas mastica amaro: "Ci è mancato solo il gol"

Intervenuto in conferenza stampa, Cesc Fabregas ha analizzato così la sconfitta con il Bologna: "Abbiamo attaccato bene la profondità, ci è mancato solo il gol: abbiamo perso ma a testa alta. Non è stata la stessa partita dello scorso febbraio, quando abbiamo perso riuscendo a combinare poco. Questa volta siamo stati competitivi. Abbiamo perso sì, ma contro un ottimo Bologna abbiamo dimostrato di essere comunque in crescita, con mentalità giusta e testa. Ora puntiamo a recuperare Addai e Kuhn per la ripresa dopo la sosta".