Como, Fabregas: "Basta complimenti, dobbiamo iniziare a vincere"

"Sono un po' stanco dei complimenti, perchè quello che vogliamo è giocare bene e vincere. Si è visto un grande Como per sessanta minuti, sembravamo noi il Milan. Poi abbiamo avuto venti minuti di stanchezza, forse anche colpa mia perché dovevamo gestire la gara in modo diversa. Ma stiamo creando una mentalità aggressiva, ma dispiace per tante occasioni e punti persi. Perché non è la prima volta". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta ai microfoni di Sky la sconfitta contro il Milan in campionato. "Stasera meritavamo di vincere pur giocando senza Nico Paz e Sergi Roberto", ha aggiunto. "Diao è un buon giocatore, ha fatto une bella partita. Ci mancava forza e potenza sulla fascia, lui ce l'ha. Serviva gente di qualità e con fame", ha detto ancora Fabregas. "Abbiamo comunque giocato contro il Milan, una squadra forte e di talento. Non abbiamo concesso grandi spazi, ma è impossibile fare una partita senza errori".