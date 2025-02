Como, Fabregas: "Approccio sbagliato col Bologna"

Dopo la sconfitta col Bologna, Cesc Fabregas mastica amaro. "Non mi è piaciuto come abbiamo iniziato la gara - ha spiegato il tecnico del Como -. Non abbiamo fatto quello che avevamo preparato e che dovevamo fare. Una gara così la perdono, ora pensiamo alla prossima". "Ora arriva Juventus, Fiorentina e Napoli. E' un calendario così e va gestito - ha aggiunto -. La squadra deve crescere molto e i nuovi arrivati devono adattarsi velocemente a quello che vogliamo fare". "I tanti cambi sul mercato? - ha proseguito -. Può essere difficile aggiungere ora tanti giocatori, ma la società ha scelto di alzare il livello. Dobbiamo migliorare la qualità della squadra e i cambiamenti sono necessari - ha continuato -. Io faccio l'allenatore, il resto lo faccio fare a chi tocca". "l risultato è molto importante, ma bisogna creare una base e una struttura per crescere - ha concluso Fabregas -. In questo momento il Como ha bisogno di creare un'identità forte, una struttura, una base e di prendere giocatori giovani. Dobbiamo alzare il livello, altrimenti sarà difficile salvarsi".