Colombia, sviene in campo e muore: addio alla giovane promessa Santiago Castrillon

23 Mar 2026 - 21:05
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La Colombia è in lutto per la morte di Santiago Castrillon, giovane promessa del calcio. Il 18enne è crollato a terra durante la partita Millonarios-Independiente Santa Fe valida per Torneo Nazionale Under-20: inutili i soccorsi con il classe 2007 che è morto domenica in ospedale. "Oggi il calcio si ferma. Il cuore blu è spezzato - si legge nel post pubblicato dal Millonarios sui social -. Oggi il dolore ci travolge, riempiendoci di impotenza e tristezza. Con profondo dolore salutiamo il nostro numero 10, il nostro compagno di squadra, il nostro amico. Santiago non si limitava a giocare a calcio. Lo viveva, lo sentiva, lo condivideva con un sorriso che è rimasto impresso nella memoria di tutti noi".

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