Collegio Garanzia: "Inammissibile ricorso Salernitana su rinvio playout Serie B"

Il Collegio di garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Salernitana "contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lnpb), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), per l'annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi".