CLUB PREMIER LEAGUE CAMBIANO NORME CONTRO SPONSORIZZAZIONI GONFIATE

I club della Premier League hanno votato a favore di modificare le regole di una delle principali normative della competizione in materia di equità finanziaria a seguito di una contestazione legale da parte del Manchester City. Dopo un voto dei 20 club della massima divisione, i prestiti degli azionisti saranno ora soggetti al giusto valore di mercato. In precedenza, tali prestiti potevano essere offerti a tassi di interesse inferiori o nulli. Il voto è stato ampiamente considerato fondamentale per consentire alla lega di far rispettare le sue regole di profitto e sostenibilità volte a reprimere le spese fuori controllo. La lega ha affermato in una dichiarazione che le regole fornivano un "robusto meccanismo per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità e l'equilibrio competitivo" del campionato di calcio più popolare al mondo. Il voto in un'assemblea degli azionisti si basava sulle regole delle transazioni con parti associate (APT), che sono progettate per garantire che il giusto valore di mercato venga applicato agli accordi commerciali con organizzazioni strettamente allineate ai proprietari dei club. Le regole hanno lo scopo di impedire che accordi come le sponsorizzazioni vengano gonfiate artificialmente, il che potrebbe minare le regole finanziarie della lega.