Patrick Ciurria è tornato al gol contro la Fiorentina aiutando il Monza a portare a casa il 2-1: "Abbiamo fatto una grande prova di squadra, sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Anche per Maldini perché ha qualità pazzesche e questo gol lo sbloccherà a livello mentale". Il Monza resta ultimo in classifica: "Da oggi riparte il nostro campionato, la prima finale l'abbiamo vinta"