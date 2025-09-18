Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

City-Napoli, Guardiola: "Magari un giorno la Figc mi chiederà scusa per il mio caso di doping"

18 Set 2025 - 17:28

Il tecnico del Manchester City, nella conferenza stampa della vigilia della gara col Napoli, ha lanciato una frecciatina alla Federcalcio, punzecchiata ricordando Carlo Mazzone e uno dei momenti più difficili della sua esperienza italiana. “È stato un privilegio conoscerlo in vita, imparare da lui - ha detto Guardiola in un'intervista esclusiva a Sky Sport - Mi ha anche sostenuto in un momento di difficoltà, quando tutti gli stranieri arrivati quell’anno in Italia sono stati accusati di doping. Ma il problema era a Milano, un centro sportivo che ha truffato: noi eravamo lì e siamo stati beccati. Sette anni dopo mi hanno assolto, magari un giorno la Figc mi chiederà scusa, ma so che non succederà…”. All'epoca, era il 2001, l'allora centrocampista del Brescia fu squalificato per quattro mesi per positività al nandrolone: "Ho preso solo vitamine" disse Pep, che si sentì incastrato e poi fu assolto (anche in appello in sede penale). Ma solo nel 2009...

18:09
Cremonese, Audero: "Sappiamo lottare e soffrire"
17:50
Bologna, Orsolini: "Bologna è casa mia. Sogno il mondiale"
17:28
City-Napoli, Guardiola: "Magari un giorno la Figc mi chiederà scusa per il mio caso di doping"
17:13
L'Integrity Tour 2025-'26 parte da Monopoli
16:17
Verona, Gagliardini out un mese: gioca Akpa Akpro