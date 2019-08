Manchester City contro Liverpool, Guardiola contro Klopp. La stagione inglese riparte dalla super sfida tra le due migliori squadre della scorsa stagione, in palio il Community Shield. Per l'occasione i Citizens scenderanno in campo con una divisa speciale per celebrare i 125 anni del club, con elementi votati dai tifosi sui social network. Un design tradizionale: maglia azzurra, rifiniture bianche e la scritta 125 years ricamata d'oro.