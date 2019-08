Il Manchester City ha dilagato 5-0 contro il West Ham nella prima giornata di Premier League e tra i migliori in campo c'è stato Rodri, che è arrivato in estate dall'Atletico ma ha già conquistato Pep Guardiola, che nel post-partita ha dichiarato: "Rodri non ha orecchini o tatuaggi. Anche i suoi capelli sono perfetti per il suo ruolo, sono i capelli di un centrocampista di contenimento. Perché questo tipo di centrocampista deve pensare al resto della squadra. Sarà importantissimo per noi".