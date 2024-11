CIRO FERRARA: "RANIERI CAPOPOPOLO, RICORDO QUELLA VOLTA CHE GLI DISOBBEDII"

Ciro Ferrara è pronto a vivere il big match fra Napoli e Roma con il cuore diviso a metà. Da una parte l'amore per il club che l'ha lanciato, dall'altro il rapporto con Claudio Ranieri che lo ha guidato proprio sotto la squadra partenopea: "Claudio per i tifosi, è uno del popolo. Non ha bisogno di calarsi nell’ambiente. Non sarà semplice, non lo è il calendario che l’attende, ma forse è persino meglio così, perché gare di questo tenore si preparano di slancio - ha spiegato Ferrara in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Ricordo alla vigilia di Napoli-Milan, nel ‘92, gara che avremmo perso 5-1. Eravamo in ritiro a Soccavo e Ranieri voleva, come s’usava allora, che nel pomeriggio facessimo una passeggiata per il Centro Sportivo. Che, viste le dimensione, significava quasi andarsene in giro nel campo. Io e Careca stavamo giocando a biliardino e continuammo, un atto di disubbidienza che non rifarei, che censurò con stile".