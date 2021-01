CIES, i calciatori più costosi al mondo: niente Serie A nella top 10

CLASSIFICA CIES

Il CIES, l'Osservatore internazionale del calcio, ha stilato come ogni la classifica dei calciatori più costosi al mondo e quest'anno è una classifica ricca di sorprese, a partire da chi la comanda. In testa non ci sono né Messi né Cristiano Ronaldo, ma l'attaccante classe 1997 del Manchester United Marcus Rashford, che è stato valutato 165 milioni di euro e precede Erling Haaland (152 mln). La brutta sorpresa invece è l'assenza della Serie A, clamorosamente fuori dalle prime dieci posizioni. Chi sono i 10 giocatori più costosi al mondo?

Prendendo in considerazione i 5 maggiori campionati europei, l'osservatorio calcistico svizzero ha calcolato una stima per il trasferimento di ogni giocatore attraverso un algoritmo che prende in considerazione diversi parametri, tra cui ci sono: il ‘tipo di calciatore’ (durata del contratto, età, status internazionale, carriera e prestazioni), il club di appartenenza (livello sportivo ed economico) e il contesto economico (inflazione). A completare il podio c’è l'esterno 22enne del Liverpool Trent Alexander-Arnold, che è il difensore più costoso davanti ad Alphonso Davies del Bayern Monaco e Rúben Dias del Manchester City (127). Con soli 18 mesi di contratto col Psg, Kylian Mbappé scende dal primo al quinto posto, mentre Leo Messi entra solo per un soffio nella top 100: è 97esimo con un valore stimato di 54 milioni di euro.

LA TOP 10

1. Marcus Rashford (Manchester United) 165.6

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 152

3. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 151.6

4. Bruno Fernandes (Manchester United) 151.1

5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 149.4

6. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 148.3

7. Joao Felix (Atlético Madrid) 141.5

8. Alphonso Davies (Bayern Monaco) 139.2

9. Raheem Sterling (Manchester City) 136.9

10. Kai Havertz (Chelsea) 136

SERIE A: DOMINANO INTER E JUVE

Per quanto riguarda la Serie A è evidente il dominio di Inter e Juventus, che comandano la classifica con 7 giocatori nelle prime 10 posizioni. Il primo in classifica è l’interista Achraf Hakimi (113.7 milioni di euro), seguito dal suo compagno di squadra Lautaro Martinez (105.5) e dallo juventino Matthijs de Ligt, che con 104.1 milioni completa il podio del nostro campionato. “Nonostante le sue ottime prestazioni – scrive il CIES - il 35enne Cristiano Ronaldo (47 milioni di euro) è solo 131esimo”. L’osservatorio spiega che questo è dovuto all’età del portoghese ma anche alla durata relativamente breve del suo contratto con la Juve (giugno 2022).

LA TOP 10 SERIE A

1. Achraf Hakimi (Inter) 113.7

2. Lautaro Martinez (Inter) 105.5

3. Matthijs de Ligt (Juventus) 104.1

4. Romelu Lukaku (Inter) 97.6

5. Dejan Kulusevski (Juventus) 83.4

6. Nicolò Barella (Inter) 78

7. Fabian Ruiz (Napoli) 72.6

8. Theo Hernandez (Milan) 72.3

9. Piotr Zielinski (Napoli) 67.9

10. Rodrigo Bentancur (Juventus) 63.2

